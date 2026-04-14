«Вашингтон» с Александром Овечкиным лишился шансов на попадание в плей-офф НХЛ

«Филадельфия Флайерз» обыграла «Каролину Харрикейнз» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и гарантировала себе место в плей-офф, записав в свой актив 96 очков.
Таким образом, «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, лишился шансов на попадание в плей-офф НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 93 очка. В заключительном матче регулярного чемпионата команда встретится с «Коламбус Блю Джекетс», однако эта игра уже не имеет турнирного значения для столичного клуба. Сам матч состоится 15 апреля.