Стали известны все участники плей-офф НХЛ от Восточной конференции

В ночь с 13 на 14 апреля «Филадельфия Флайерз» досрочно вышла в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, теперь известны все восемь участников плей-офф НХЛ сезона-2025/2026 от Восточной конференции. Ими стали «Каролина Харрикейнз», «Баффало Сэйбрз», «Монреаль Канадиенс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Питтсбург Пингвинз», «Бостон Брюинз», «Оттава Сенаторз» и «Филадельфия Флайерз».

«Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз», «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флорида Пантерз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» не имеют шансов побороться за Кубок Стэнли в этом году.