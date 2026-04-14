«Коламбус» с Марченко, Воронковым и Проворовым лишился шансов на попадание в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекес», за который выступают российские нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков, а также защитник Иван Проворов, лишился шансов на попадание в плей-офф НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Это стало возможным после того, как «Филадельфия Флайерз» обыграла «Каролину Харрикейнз» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и гарантировала себе место в плей-офф, записав в свой актив 96 очков.

На данный момент «Коламбус» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 92 очка. В заключительном матче регулярного чемпионата команда дома встретится с «Вашингтон Кэпиталз», однако эта игра уже не имеет турнирного значения. Сам матч состоится 15 апреля.