«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту». У Бучневича 1+1, Юров забил, у Торопченко — ассист

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей шайбы забрасывали российский нападающий Павел Бучневич (1+1), Колтон Парэйко, Джимми Снаггеруд, Тео Линдштейн, Джейк Нейборс и Отто Стенберг. Последний отличился после передачи российского форварда Алексея Торопченко.

У гостей отличились нападающий из России Данила Юров, с передачи другого российского форварда Владимира Тарасенко, а также Ник Фолиньо и Майкл Маккэррон. Ещё один россиянин, нападающий Яков Тренин получил пятиминутное удаление за драку.

В следующем матче регулярного чемпионата «Сент-Луис» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Миннесота» встретится с «Анахайм Дакс».