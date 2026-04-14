Стало известно, с кем сыграет «Питтсбург» Малкина и Кросби в первом раунде плей-офф НХЛ

Соперником «Питтсбург Пингвинз» в первом раунде плей-офф НХЛ станет «Филадельфия Флайерз». Противостояние команд на Востоке было официально подтверждено за один матч до завершения регулярного чемпионата.

После 81 игры «Питтсбург Пингвинз» занимает второе место в Столичном дивизионе, набрав 98 очков. «Филадельфия Флайерз» располагается на третьей строчке с 96 баллами.

Отметим, что команды встретятся в плей-офф впервые с 2018 года.

Напомним, за «Питтсбург» играют россияне Евгений Малкин, Егор Чинахов и Сергей Мурашов. За «Флайерз» — Матвей Мичков и Никита Гребёнкин.

