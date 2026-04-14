Патрик Кейн повторил достижение Овечкина, Малкина и Кросби в НХЛ

Этой ночью на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ).

В этом матче форвард «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн отметился результативной передачей, набрав 1400-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

37-летний американец стал четвёртым действующим игроком лиги, достигшим данной отметки (508+892 — 1400 в 1368 матчах) за карьеру — по этому показателю Патрик Кейн встал в один ряд с Александром Овечкиным, Евгением Малкиным и Сидни Кросби.

Всего в текущем сезоне американский нападающий «Детройт Ред Уингз» сыграл 66 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 41 результативную передачу.