Патрик Кейн повторил достижение Овечкина, Малкина и Кросби в НХЛ
Этой ночью на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Перрон (Комфер, Шьяро) – 05:31 1:1 Гики (Бьёркстранд) – 17:05 2:1 Чернак (Макдона, Гиргенсонс) – 35:53 3:1 Гюнцель (Кучеров, Мозер) – 38:03 3:2 Каспер (ван Римсдайк, Фолк) – 42:56 3:3 Дебринкэт (Кейн) – 55:16 4:3 Кучеров (Пойнт) – 60:27
В этом матче форвард «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн отметился результативной передачей, набрав 1400-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.
37-летний американец стал четвёртым действующим игроком лиги, достигшим данной отметки (508+892 — 1400 в 1368 матчах) за карьеру — по этому показателю Патрик Кейн встал в один ряд с Александром Овечкиным, Евгением Малкиным и Сидни Кросби.
Всего в текущем сезоне американский нападающий «Детройт Ред Уингз» сыграл 66 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 41 результативную передачу.
