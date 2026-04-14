«Тампа» Кучерова и Василевского узнала своего соперника по первому раунду Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс» встретятся в первом раунде плей-офф НХЛ, что станет повторением финала Кубка Стэнли 2021 года.

Противостояние стало официальным за один матч до завершения регулярного чемпионата. В Атлантическом дивизионе «Тампа-Бэй Лайтнинг» занимает второе место с 106 очками, тогда как «Монреаль Канадиенс» располагается на третьей строчке, также имея 106 очков.

Таким образом, команды сойдутся друг с другом уже на старте Кубка Стэнли.

За «Монреаль» выступает россиянин Иван Демидов, за «Тампу» — Никита Кучеров, Андрей Василевский и Максим Грошев.

