Кучеров стал лишь вторым действующим игроком, набравшим 130+ очков в нескольких сезонах

Этой ночью на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ). Одним из ключевых игроков встречи стал Никита Кучеров, записавший на свой счёт гол и результативную передачу.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Перрон (Комфер, Шьяро) – 05:31     1:1 Гики (Бьёркстранд) – 17:05     2:1 Чернак (Макдона, Гиргенсонс) – 35:53     3:1 Гюнцель (Кучеров, Мозер) – 38:03     3:2 Каспер (ван Римсдайк, Фолк) – 42:56     3:3 Дебринкэт (Кейн) – 55:16     4:3 Кучеров (Пойнт) – 60:27    

Благодаря этому российский форвард «молний» оформил второй в карьере сезон с 130 набранными очками. Кучеров стал десятым игроком в истории НХЛ, которому удалось несколько раз добраться до этой отметки. Ранее подобное достижение покорялось лишь Уэйну Гретцки (13 сезонов), Марио Лемье (6), Филу Эспозито (4), Коннору Макдэвиду (3), Марселю Дионну (3), Стиву Айзерману (2), Яри Курри (2), Ги Лафлёру (2) и Бобби Орру (2).

У Кучерова 44 гола и 86 ассистов.

