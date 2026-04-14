«Для меня он MVP. Это невероятно». Защитник «Тампы» отреагировал на игру Никиты Кучерова

«Для меня он MVP. Это невероятно». Защитник «Тампы» отреагировал на игру Никиты Кучерова
Словацкий защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Эрик Чернак прокомментировал игру своего партнёра по команде Никиты Кучерова после победы над «Детройтом» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Перрон (Комфер, Шьяро) – 05:31     1:1 Гики (Бьёркстранд) – 17:05     2:1 Чернак (Макдона, Гиргенсонс) – 35:53     3:1 Гюнцель (Кучеров, Мозер) – 38:03     3:2 Каспер (ван Римсдайк, Фолк) – 42:56     3:3 Дебринкэт (Кейн) – 55:16     4:3 Кучеров (Пойнт) – 60:27    

«Для меня он MVP. Он лучший игрок. То, что он делает на льду, — это невероятно. У нас была отличная комбинация после вбрасывания в своей зоне, и очень жаль, что тогда шайба не зашла. Но он, похоже, приберёг это для плей-офф», — сказал Чернак в послематчевом интервью.

В этой встрече Кучеров записал на свой счёт гол и результативную передачу, вновь став одним из ключевых игроков матча.

В текущем сезоне у Кучерова уже 130 очков.

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду

Кучеров стал лишь вторым действующим игроком, набравшим 130+ очков в нескольких сезонах
