«Для меня он MVP. Это невероятно». Защитник «Тампы» отреагировал на игру Никиты Кучерова

Словацкий защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Эрик Чернак прокомментировал игру своего партнёра по команде Никиты Кучерова после победы над «Детройтом» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Для меня он MVP. Он лучший игрок. То, что он делает на льду, — это невероятно. У нас была отличная комбинация после вбрасывания в своей зоне, и очень жаль, что тогда шайба не зашла. Но он, похоже, приберёг это для плей-офф», — сказал Чернак в послематчевом интервью.

В этой встрече Кучеров записал на свой счёт гол и результативную передачу, вновь став одним из ключевых игроков матча.

В текущем сезоне у Кучерова уже 130 очков.

