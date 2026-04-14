«Для меня он MVP. Это невероятно». Защитник «Тампы» отреагировал на игру Никиты Кучерова
Словацкий защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Эрик Чернак прокомментировал игру своего партнёра по команде Никиты Кучерова после победы над «Детройтом» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Перрон (Комфер, Шьяро) – 05:31 1:1 Гики (Бьёркстранд) – 17:05 2:1 Чернак (Макдона, Гиргенсонс) – 35:53 3:1 Гюнцель (Кучеров, Мозер) – 38:03 3:2 Каспер (ван Римсдайк, Фолк) – 42:56 3:3 Дебринкэт (Кейн) – 55:16 4:3 Кучеров (Пойнт) – 60:27
«Для меня он MVP. Он лучший игрок. То, что он делает на льду, — это невероятно. У нас была отличная комбинация после вбрасывания в своей зоне, и очень жаль, что тогда шайба не зашла. Но он, похоже, приберёг это для плей-офф», — сказал Чернак в послематчевом интервью.
В этой встрече Кучеров записал на свой счёт гол и результативную передачу, вновь став одним из ключевых игроков матча.
В текущем сезоне у Кучерова уже 130 очков.
