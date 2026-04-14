Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» впервые в истории стала чемпионом Восточной конференции

«Каролина» впервые в истории стала чемпионом Восточной конференции
Комментарии

«Каролина Харрикейнз» уступила по буллитам «Филадельфии Флайерз» со счётом 2:3 в матче регулярного сезона чемпионата НХЛ, но, несмотря на это поражение, клуб стал чемпионом Восточной конференции — впервые в истории.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Надо (Элерс, Уокер) – 08:41     0:2 Элерс (Стэнковен, Блейк) – 15:30 (pp)     1:2 Мичков (Барки, Кейтс) – 27:57     2:2 Зеграс (Мартон, Фёрстер) – 30:30 (pp)     3:2 Фёрстер – 65:00    

В активе команды Брэндона Басси 111 очков — благодаря одному набранному очку «Каролина» за одну встречу до конца регулярного чемпионата сумела гарантировать первое место в турнирной таблице Востока.

У «Баффало Сэйбрз» — главного конкурента «ураганов» за лидерство в таблице конференции — 106 очков за две игры до завершения регулярки.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом Востока стал «Вашингтон Кэпиталз» — клуб набрал 111 очков.

Материалы по теме
«Каролина» отправила российского вратаря Петра Кочеткова в АХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android