«Каролина» впервые в истории стала чемпионом Восточной конференции
Поделиться
«Каролина Харрикейнз» уступила по буллитам «Филадельфии Флайерз» со счётом 2:3 в матче регулярного сезона чемпионата НХЛ, но, несмотря на это поражение, клуб стал чемпионом Восточной конференции — впервые в истории.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Надо (Элерс, Уокер) – 08:41 0:2 Элерс (Стэнковен, Блейк) – 15:30 (pp) 1:2 Мичков (Барки, Кейтс) – 27:57 2:2 Зеграс (Мартон, Фёрстер) – 30:30 (pp) 3:2 Фёрстер – 65:00
В активе команды Брэндона Басси 111 очков — благодаря одному набранному очку «Каролина» за одну встречу до конца регулярного чемпионата сумела гарантировать первое место в турнирной таблице Востока.
У «Баффало Сэйбрз» — главного конкурента «ураганов» за лидерство в таблице конференции — 106 очков за две игры до завершения регулярки.
Напомним, в минувшем сезоне чемпионом Востока стал «Вашингтон Кэпиталз» — клуб набрал 111 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 апреля 2026
-
07:50
-
07:48
-
07:36
-
07:33
-
07:29
-
07:06
-
06:30
-
06:20
-
06:19
-
06:04
-
05:46
-
05:02
-
04:57
-
04:56
-
04:55
-
04:52
-
04:51
-
04:46
-
04:36
-
04:28
-
02:20
-
01:17
- 13 апреля 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:33
-
23:19
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:46
-
22:45
-
22:43
-
22:41
-
22:37