«Каролина» впервые в истории стала чемпионом Восточной конференции

«Каролина Харрикейнз» уступила по буллитам «Филадельфии Флайерз» со счётом 2:3 в матче регулярного сезона чемпионата НХЛ, но, несмотря на это поражение, клуб стал чемпионом Восточной конференции — впервые в истории.

В активе команды Брэндона Басси 111 очков — благодаря одному набранному очку «Каролина» за одну встречу до конца регулярного чемпионата сумела гарантировать первое место в турнирной таблице Востока.

У «Баффало Сэйбрз» — главного конкурента «ураганов» за лидерство в таблице конференции — 106 очков за две игры до завершения регулярки.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом Востока стал «Вашингтон Кэпиталз» — клуб набрал 111 очков.