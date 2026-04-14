Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ между Кучеровым, Макдэвидом и Маккинноном на 14 апреля

Первое место в гонке бомбардиров, как и ранее, занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — 134 (48+86) очка. На втором месте по-прежнему находится российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого 130 (44+86) очков. На третьей строчке располагается Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — в его активе 126 (52+74) очков.

Напомним, этой ночью Макдэвид, Кучеров и Маккиннон провели свои матчи. Кучеров оформил гол+пас, Макдэвид отметился голом, Маккиннон очков не набрал.

Макдэвиду и Кучерову до конца регулярки осталось провести по одному матчу, Маккиннону — два.

