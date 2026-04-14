«Вашингтон» с Овечкиным потерял шансы на плей-офф, «МЮ» проиграл «Лидсу». Главное к утру
«Вашингтон Кэпиталз» потерял шансы на попадание в плей-офф НХЛ текущего сезона, «Манчестер Юнайтед» сенсационно проиграл «Лидсу» в АПЛ, стали известны соперники «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» в первом раунде Кубка Стэнли. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Вашингтон» с Александром Овечкиным лишился шансов на попадание в плей-офф НХЛ.
- «Манчестер Юнайтед» проиграл «Лидсу» в матче АПЛ с голом Каземиро и удалением Мартинеса.
- Стало известно, с кем сыграет «Питтсбург» Малкина и Кросби в первом раунде плей-офф НХЛ.
- «Тампа» Кучерова и Василевского узнала своего соперника по первому раунду Кубка Стэнли.
- Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Детройт».
- Гол Мичкова помог «Филадельфии» переиграть «Каролину» и гарантировать место в плей-офф.
- Журналист сообщил имя нового главного тренера сборной Украины, который сменит Реброва.
- Людмила Самсонова с «баранкой» обыграла Ружич на старте турнира в Штутгарте.
- «Просто руки опускаются». Дзюба обратился к болельщикам после игры 24-го тура РПЛ.
- Определились все участники плей-офф НХЛ.
- Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ между Кучеровым, Макдэвидом и Маккинноном на 14 апреля.
