«Эдмонтон» проиграл «Колорадо» по буллитам. У Макдэвида — гол

В ночь с 13 на 14 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.

В составе хозяев единственную шайбу забросил канадский нападающий Коннор Макдэвид. Россиянин Василий Подколзин результативными действиями не отметился.

В ростере гостей отличился американский защитник Сэм Малински. Российский нападающий Валерий Ничушкин получил двухминутное удаление за удар клюшкой, затем реализовал буллит в послематчевой серии. Решающий буллит на счету канадского форварда Натана Маккиннона.

В следующем матче «Эдмонтон Ойлерз» сыграет с «Ванкувер Кэнакс», а «Колорадо Эвеланш» встретится с «Калгари Флэймз» в гостях.