Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эдмонтон Ойлерз – Колорадо Эвеланш, результат матча 1 апреля 2026, счет 1:2б, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Эдмонтон» проиграл «Колорадо» по буллитам. У Макдэвида — гол
Комментарии

В ночь с 13 на 14 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2026, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 2
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Малински (Руа) – 29:05     1:1 Макдэвид (Савуа, Бушар) – 35:49     1:2 Маккиннон – 65:00    

В составе хозяев единственную шайбу забросил канадский нападающий Коннор Макдэвид. Россиянин Василий Подколзин результативными действиями не отметился.

В ростере гостей отличился американский защитник Сэм Малински. Российский нападающий Валерий Ничушкин получил двухминутное удаление за удар клюшкой, затем реализовал буллит в послематчевой серии. Решающий буллит на счету канадского форварда Натана Маккиннона.

В следующем матче «Эдмонтон Ойлерз» сыграет с «Ванкувер Кэнакс», а «Колорадо Эвеланш» встретится с «Калгари Флэймз» в гостях.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль высказался о восстановлении от травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android