«Лос-Анджелес» Панарина стал обладателем последней путёвки в Кубок Стэнли
«Лос-Анджелес Кингз» обеспечил себе последнюю путёвку в плей-офф Кубка Стэнли 2026 года и выйдет в постсезон в пятый раз подряд — это повторение третьей по продолжительности серии выходов в плей-офф в истории клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2026, вторник. 04:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Байфилд – 02:43 0:2 Байфилд – 13:19 0:3 Мур (Лаферрье) – 27:13 1:3 Ларссон (Бенирс, Шварц) – 41:53 2:3 Годро (Какко) – 48:08 2:4 Кемпе (Копитар, Мур) – 52:29 3:4 Макманн (Бенирс, Стивенсон) – 57:33 3:5 Лаферрье (Эдмундсон) – 59:58 (pp)
«Кингз» завершили борьбу за место в топ-8 Западной конференции и начнут выступление в Кубке Стэнли уже в середине апреля. Команда находится на восьмом месте в таблице и опережает за два матча до конца регулярки идущий девятым «Нэшвилл», у которого остался один матч.
Плей-офф Кубка Стэнли стартует 18 апреля. За «Лос-Анджелес» играют россияне Андрей Кузьменко и Артемий Панарин. Сегодня клуб обыграл со счётом 5:3 «Сиэтл».
