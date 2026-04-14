Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Лос-Анджелес» Панарина стал обладателем последней путёвки в Кубок Стэнли

«Лос-Анджелес» Панарина стал обладателем последней путёвки в Кубок Стэнли
«Лос-Анджелес Кингз» обеспечил себе последнюю путёвку в плей-офф Кубка Стэнли 2026 года и выйдет в постсезон в пятый раз подряд — это повторение третьей по продолжительности серии выходов в плей-офф в истории клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2026, вторник. 04:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Байфилд – 02:43     0:2 Байфилд – 13:19     0:3 Мур (Лаферрье) – 27:13     1:3 Ларссон (Бенирс, Шварц) – 41:53     2:3 Годро (Какко) – 48:08     2:4 Кемпе (Копитар, Мур) – 52:29     3:4 Макманн (Бенирс, Стивенсон) – 57:33     3:5 Лаферрье (Эдмундсон) – 59:58 (pp)    

«Кингз» завершили борьбу за место в топ-8 Западной конференции и начнут выступление в Кубке Стэнли уже в середине апреля. Команда находится на восьмом месте в таблице и опережает за два матча до конца регулярки идущий девятым «Нэшвилл», у которого остался один матч.

Плей-офф Кубка Стэнли стартует 18 апреля. За «Лос-Анджелес» играют россияне Андрей Кузьменко и Артемий Панарин. Сегодня клуб обыграл со счётом 5:3 «Сиэтл».

Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ

