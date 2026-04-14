«Лос-Анджелес» Панарина стал обладателем последней путёвки в Кубок Стэнли

«Лос-Анджелес Кингз» обеспечил себе последнюю путёвку в плей-офф Кубка Стэнли 2026 года и выйдет в постсезон в пятый раз подряд — это повторение третьей по продолжительности серии выходов в плей-офф в истории клуба.

«Кингз» завершили борьбу за место в топ-8 Западной конференции и начнут выступление в Кубке Стэнли уже в середине апреля. Команда находится на восьмом месте в таблице и опережает за два матча до конца регулярки идущий девятым «Нэшвилл», у которого остался один матч.

Плей-офф Кубка Стэнли стартует 18 апреля. За «Лос-Анджелес» играют россияне Андрей Кузьменко и Артемий Панарин. Сегодня клуб обыграл со счётом 5:3 «Сиэтл».

