Вегас Голден Найтс – Виннипег Джетс, результат матча 14 апреля 2026, счет 6:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Вегас» разгромил «Виннипег» в матче НХЛ, у Ивана Барбашёва — гол и ассист
В ночь с 13 на 14 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» (Парадайс, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе «Вегаса» голами отметились Марк Стоун, Райлли Смит, Иван Барбашёв, Расмус Андерссон, Павел Дорофеев и Джек Айкел. Барбашёв также записал на свой счёт результативную передачу. За «Виннипег» отличились Габриэль Виларди и Марк Шайфли.

В следующем матче НХЛ «Вегас Голден Найтс» встретится с «Сиэтл Кракен», в то время как «Виннипег Джетс» сыграет с «Юта Маммот».

