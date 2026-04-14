В ночь на 14 апреля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей НХЛ на 14 апреля 2026 года:
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Детройт Ред Уингз» — 4:3 ОТ;
«Филадельфия Флайерз» – «Каролина Харрикейнз» — 3:2 Б;
«Флорида Пантерз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2;
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Даллас Старз» — 5:6;
«Нэшвилл Предаторз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3;
«Сент-Луис Блюз» – «Миннесота Уайлд» — 6:3;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Баффало Сэйбрз» — 1:5;
«Сиэтл Кракен» – «Лос-Анджелес Кингз» — 3:5;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Колорадо Эвеланш» — 1:2 Б;
«Вегас Голден Найтс» – «Виннипег Джетс» — 6: 2.