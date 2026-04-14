Расписание матчей плей-офф МХЛ на 14 апреля 2026 года

Сегодня, 14 апреля, пройдут четыре матча второго раунда плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей плей-офф МХЛ на 14 апреля 2026 года:

15:30. «Омские Ястребы» – «Чайка»;
16:30. «Стальные Лисы» – «Авто»;
18:30. «Локо» – «Динамо-Шинник»;
19:00. «МХК Спартак» – «Красная Армия».

Серии плей-офф Западной конференции:
«Локо» – «Динамо-Шинник» — счёт в серии — 1-0;
МХК «Спартак» – «Красная Армия» — счёт в серии — 1-0.

Серии плей-офф Восточной конференции:
«Омские Ястребы» — «Чайка» — счёт в серии — 0-0;
«Стальные Лисы» — «Авто» — счёт в серии — 0-0.

Напомним, серии проводятся до трёх побед.

Календарь плей-офф МХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф МХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события вторника: «Атлетико» — «Барса» в Лиге чемпионов, Кубок Гагарина и шахматы
Топ-события вторника: «Атлетико» — «Барса» в Лиге чемпионов, Кубок Гагарина и шахматы
