Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Только в одной из 16 команд, которые попали в плей-офф НХЛ, нет российских игроков

Комментарии

Лишь в одной из 16 команд, которые вышли в плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026, нет российских игроков. Это «Баффало Сэйбрз».

Напомним, место в плей‑офф от Восточной конференции обеспечили себе «Тампа», «Монреаль», «Баффало», «Бостон», «Питтсбург», «Оттава», «Филадельфия» и «Каролина». «Харрикейнз» стали победителями конференции впервые в истории. От Западной конференции в плей-офф вышли «Колорадо», «Даллас», «Миннесота», «Анахайм», «Эдмонтон», «Вегас», «Юта» и «Лос-Анджелес».

Регулярный чемпионат НХЛ завершится в ночь на 17 апреля по московскому времени, игры плей-офф стартуют в ночь на 19 апреля. В прошлом году обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида», в этом году команда не сумела выйти в плей-офф НХЛ.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android