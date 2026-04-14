ЦСКА — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 14 апреля, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет омский «Авангард». Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Авангарда». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

В первой встрече серии омский клуб был сильнее со счётом 3:0. Второй матч вновь выиграл «Авангард» (3:2). В третьей встрече армейцы уступили в овертайме со счётом 2:3. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 16*, 18*, 20* апреля.

* — при необходимости.