Лимож: мы в ситуации «сделай или умри», должны сделать всё, что требуется для победы

Нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож высказался по итогам третьего матча в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом». Встреча состоялась 13 апреля и завершилась со счётом 4:0 в пользу казанской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Барабанов (Сафонов, Миллер) – 14:32 (5x5)     2:0 Яшкин (Миллер, Галимов) – 26:47 (5x4)     3:0 Лямкин (Тодд, Семёнов) – 36:54 (5x5)     4:0 Семёнов (Барабанов, Карпухин) – 39:25 (en)    

– Нам очень тяжело действовать против «Ак Барса», это силовая и быстрая команда, они действительно играют здорово. Если брать игру в целом, то у нас были хорошие отрезки, мы показали несколько неплохих моментов в атаке, которые не смогли реализовать. Но чтобы победить, нам нужно играть все 60 минут от и до, только тогда нас ждёт успех. Сейчас уже просто не остаётся выбора, мы в ситуации «сделай или умри».

– Главный тренер Дмитрий Квартальнов заявил, что ему стыдно за бесхарактерность команды. Вы с ним согласны?
– Я думаю, что сегодня был тяжёлый матч для всей команды, всей организации. Очень тяжёлый момент для всех нас. Но если возвращаться ко второй игре, мы проигрывали 3-1 и смогли перевернуть ход матча в свою пользу. Правда, и тогда немного не хватило, не удержали и упустили игру. Потеряли ненадолго концентрацию, и вот результат, так делать в плей-офф нельзя, посмотрим, как скажется следующий матч.

– Ваш девиз на плей-офф: «Подготовку не меняем». Вам не кажется, что именно сейчас наступило то время, когда пора её менять?
– Посмотрим, мы изучим видео, вместе проанализируем, что работает, а что не работает в нашей игре. Мы должны сделать всё, что требуется для победы, – сказал Лимож в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

