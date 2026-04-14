Лимож: мы в ситуации «сделай или умри», должны сделать всё, что требуется для победы

Нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож высказался по итогам третьего матча в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом». Встреча состоялась 13 апреля и завершилась со счётом 4:0 в пользу казанской команды.

– Нам очень тяжело действовать против «Ак Барса», это силовая и быстрая команда, они действительно играют здорово. Если брать игру в целом, то у нас были хорошие отрезки, мы показали несколько неплохих моментов в атаке, которые не смогли реализовать. Но чтобы победить, нам нужно играть все 60 минут от и до, только тогда нас ждёт успех. Сейчас уже просто не остаётся выбора, мы в ситуации «сделай или умри».

– Главный тренер Дмитрий Квартальнов заявил, что ему стыдно за бесхарактерность команды. Вы с ним согласны?

– Я думаю, что сегодня был тяжёлый матч для всей команды, всей организации. Очень тяжёлый момент для всех нас. Но если возвращаться ко второй игре, мы проигрывали 3-1 и смогли перевернуть ход матча в свою пользу. Правда, и тогда немного не хватило, не удержали и упустили игру. Потеряли ненадолго концентрацию, и вот результат, так делать в плей-офф нельзя, посмотрим, как скажется следующий матч.

– Ваш девиз на плей-офф: «Подготовку не меняем». Вам не кажется, что именно сейчас наступило то время, когда пора её менять?

– Посмотрим, мы изучим видео, вместе проанализируем, что работает, а что не работает в нашей игре. Мы должны сделать всё, что требуется для победы, – сказал Лимож в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.