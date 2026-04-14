Каменский: Овечкину надо доиграть ещё сезон в «Вашингтоне» и стать абсолютным бомбардиром

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о возможном завершении карьеры в «Вашингтон Кэпиталз» российского нападающего Александра Овечкина. К текущему моменту Овечкин ещё не огласил своего решения о возможном продолжении карьеры в НХЛ.

«На мой взгляд, Александру нужно доиграть ещё сезон, побить рекорд Гретцки и стать абсолютным бомбардиром. Тогда можно выбирать: закончить, пойти в «Динамо» или что-то другое. Просто по истечении времени, если он закончит и не доделает это чуть-чуть, которое осталось, ему будет обидно. Это чисто моё мнение. Александр взрослый человек, у него семья и мама, которая тоже разбирается в спорте. Они сами решат, как ему поступать», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.