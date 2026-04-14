В «Барысе» сообщили, что часть тренерского штаба присоединилась к сборной Казахстана

Пресс-служба «Барыса» сообщила, что тренеры команды Талгат Жайлауов, а также Константин Пушкарёв и Александр Кудрявцев вошли в тренерский штаб сборной Казахстана, которая приступила к подготовке к чемпионату мира в первом дивизионе.

«Казахстанская федерация хоккея объявила тренерский штаб национальной сборной Казахстана, которая приступила к подготовке к чемпионату мира в первом дивизионе. Главным тренером назначен Талгат Жайлауов. В его штаб вошли ещё два представителя системы «Барыса»: Константин Пушкарёв и Александр Кудрявцев», — сказано в сообщении пресс-службы «Барыса», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.