В «Анахайме» эмоционально отреагировали на выход команды в плей-офф НХЛ

Пресс-служба американского «Анахайм Дакс» опубликовала в социальной сети X запись, посвящённую выходу команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. В сообщении говорится: «Ваш «Анахайм Дакс» вернулся в плей-офф Кубка Стэнли!!!» Отметим, что пресс-служба «Анахайма» написала это сообщение крупным шрифтом, приложив фотографию команды Джоэля Кенневилля.

Напомним, место в плей‑офф от Восточной конференции обеспечили себе «Баффало», «Тампа», «Монреаль», «Бостон», «Питтсбург», «Оттава», «Филадельфия» и «Каролина». От Западной конференции в плей-офф вышли «Колорадо», «Даллас», «Миннесота», «Анахайм», «Эдмонтон», «Вегас», «Юта» и «Лос-Анджелес».

В прошлом году обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида».