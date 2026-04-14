В «Анахайме» эмоционально отреагировали на выход команды в плей-офф НХЛ
Пресс-служба американского «Анахайм Дакс» опубликовала в социальной сети X запись, посвящённую выходу команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. В сообщении говорится: «Ваш «Анахайм Дакс» вернулся в плей-офф Кубка Стэнли!!!» Отметим, что пресс-служба «Анахайма» написала это сообщение крупным шрифтом, приложив фотографию команды Джоэля Кенневилля.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 4
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Готье (Крайдер, Киллорн) – 03:41     1:1 Дуглас (Рятю, Кудрявцев) – 10:49     1:2 Дебраск (Росси, Гронек) – 14:37 (pp)     1:3 Бёзер – 44:28 (sh)     2:3 Готье (Лакомб, Мактавиш) – 45:05 (pp)     3:3 Карлссон (Крайдер) – 46:56     3:4 Росси (Буйум, Бёзер) – 64:50 (pp)    

Напомним, место в плей‑офф от Восточной конференции обеспечили себе «Баффало», «Тампа», «Монреаль», «Бостон», «Питтсбург», «Оттава», «Филадельфия» и «Каролина». От Западной конференции в плей-офф вышли «Колорадо», «Даллас», «Миннесота», «Анахайм», «Эдмонтон», «Вегас», «Юта» и «Лос-Анджелес».

В прошлом году обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида».

