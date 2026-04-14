«Автомобилист» объявил о продлении контракта с 31-летним голкипером Аликиным

Пресс-служба хоккейного «Автомобилиста» объявила о продлении контракта с 31-летним вратарём Евгением Аликиным до конца сезона-2027/2028, опубликовав соответствующую запись в телеграм-канале.

«Евгений Аликин — в Екатеринбурге до конца сезона-2027/2028. Голкипер продлил контракт с «Автомобилистом». В текущем сезоне Аликин провёл 33 матча, записав в актив 92,6% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,21», — сказано в сообщении пресс-службы «Автомобилиста».

Аликин — воспитанник пермского клуба «Молот». За «Автомобилист» Евгений выступает с мая 2023-го. В сезоне-2023/2024 он завоевал бронзовые медали КХЛ вместе с командой.

