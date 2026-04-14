Главная Хоккей Новости

Юров раскрыл, что сказал Тренину после того, как Яков вступился за него в матче НХЛ

Юров раскрыл, что сказал Тренину после того, как Яков вступился за него в матче НХЛ
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров раскрыл, что сказал одноклубнику форварду Якову Тренину после того, как последний вступился за него по ходу игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз». На 18-й минуте нападающий «Сент-Луиса» Колтон Парэйко применил на Юрове силовой приём, толкнув на борт, впоследствии Тренин начал драку. Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2026, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Парэйко (Томас, Снаггеруд) – 01:22     1:1 Фолиньо (Тренин, Хант) – 14:46     1:2 Юров (Тарасенко, Юханссон) – 19:13 (pp)     1:3 Маккэррон (Фолиньо) – 21:59 (sh)     2:3 Стенберг (Такер, Торопченко) – 24:04     3:3 Бучневич (Кайру, Фаулер) – 24:31     4:3 Линдштейн (Друен, Дворски) – 36:41     5:3 Нейборс – 43:05     6:3 Снаггеруд – 56:56    

«Я сказал ему: «Спасибо, Майк Тайсон», — приводит слова Юрова журналист Майкл Руссо в социальной сети X.

В следующем матче регулярного чемпионата «Сент-Луис» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Миннесота» встретится с «Анахайм Дакс».

