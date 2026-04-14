Юров раскрыл, что сказал Тренину после того, как Яков вступился за него в матче НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров раскрыл, что сказал одноклубнику форварду Якову Тренину после того, как последний вступился за него по ходу игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз». На 18-й минуте нападающий «Сент-Луиса» Колтон Парэйко применил на Юрове силовой приём, толкнув на борт, впоследствии Тренин начал драку. Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

«Я сказал ему: «Спасибо, Майк Тайсон», — приводит слова Юрова журналист Майкл Руссо в социальной сети X.

В следующем матче регулярного чемпионата «Сент-Луис» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Миннесота» встретится с «Анахайм Дакс».