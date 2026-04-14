Юров раскрыл, что сказал Тренину после того, как Яков вступился за него в матче НХЛ
Поделиться
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров раскрыл, что сказал одноклубнику форварду Якову Тренину после того, как последний вступился за него по ходу игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз». На 18-й минуте нападающий «Сент-Луиса» Колтон Парэйко применил на Юрове силовой приём, толкнув на борт, впоследствии Тренин начал драку. Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2026, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Парэйко (Томас, Снаггеруд) – 01:22 1:1 Фолиньо (Тренин, Хант) – 14:46 1:2 Юров (Тарасенко, Юханссон) – 19:13 (pp) 1:3 Маккэррон (Фолиньо) – 21:59 (sh) 2:3 Стенберг (Такер, Торопченко) – 24:04 3:3 Бучневич (Кайру, Фаулер) – 24:31 4:3 Линдштейн (Друен, Дворски) – 36:41 5:3 Нейборс – 43:05 6:3 Снаггеруд – 56:56
«Я сказал ему: «Спасибо, Майк Тайсон», — приводит слова Юрова журналист Майкл Руссо в социальной сети X.
В следующем матче регулярного чемпионата «Сент-Луис» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Миннесота» встретится с «Анахайм Дакс».
Комментарии
- 14 апреля 2026
-
12:21
-
11:44
-
11:21
-
10:59
-
10:34
-
10:21
-
10:07
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
09:15
-
08:56
-
08:30
-
08:25
-
08:13
-
07:50
-
07:48
-
07:36
-
07:33
-
07:29
-
07:06
-
06:30
-
06:20
-
06:19
-
06:04
-
05:46
-
05:02
-
04:57
-
04:56
-
04:55
-
04:52
-
04:51
-
04:46
-
04:36
-
04:28