«Коламбус» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 2:00 мск

В ночь с 14 на 15 апреля продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Коламбусе (США) состоится встреча между «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Нейшнвайд-Арена» начнётся в 2:00 мск 15 апреля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

НХЛ — регулярный чемпионат 15 апреля 2026, среда. 02:00 МСК Коламбус Блю Джекетс — Вашингтон Кэпиталз

Это будет четвёртая встреча между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В первом матче победу одержали «столичные» — 5:1. Во второй игре «Вашингтон» снова отпраздновал победу с тем же счётом. Третий матч закончился поражением «Коламбуса» (0:2).

Столичный клуб провёл 81 встречу и набрал 93 очка, он располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» — 11-й (92 очка).