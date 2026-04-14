Ротенберг высказался о возможном переходе Александра Овечкина в «Динамо»

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг прокомментировал возможный переход форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в московский клуб. Ротенбергу задали вопрос, хотел ли бы он видеть Овечкина в «Динамо».

«Саша сам определится и скажет. Конечно, мы все в России его ждём, но это уже семейный вопрос», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

Накануне «Вашингтон» лишился шансов на участие в плей-офф сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Для 40-летнего Овечкина этот сезон является 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с клубом. Ранее нападающий «Кэпиталз» заявил, что примет летом решение о том, продолжит ли он карьеру.