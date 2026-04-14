40-летний Джонатан Куик провёл свой последний матч в НХЛ

40-летний американский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик провёл свой последний матч в НХЛ, приняв участие во встрече с «Флоридой Пантерз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Джонатан Куик дважды выигрывал Кубок Стэнли (2012, 2014) за 16 сезонов в составе «Лос-Анджелес Кингз», после чего 1 марта 2023 года был обменян в «Коламбус Блю Джекетс», а на следующий день — в «Голден Найтс», с которым также стал обладателем Кубка Стэнли в 2023 году. Всего в НХЛ Куик сыграл 829 матчей в регулярных чемпионатах и 92 — в плей-офф. Сезон-2025/2026 для голкипера является 19-м в лиге. За карьеру Джонатан провёл 65 сухих матчей.