«Лучший». Трочек — о завершившем карьеру Джонатане Куике

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек высказался о завершившем профессиональную карьеру хоккеиста 40-летнем американском вратаре Джонатане Куике. Последним матчем для вратаря «Рейнджерс» стала игра с «Флоридой Пантерз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Он лучший товарищ по команде, которого только можно найти. О нём можно сказать бесконечное количество хорошего. Лучший товарищ по команде, невероятный парень. Куик — член Зала славы», — приводит слова Трочека пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» в социальной сети X.
Джонатан Куик дважды выигрывал Кубок Стэнли (2012, 2014) за 16 сезонов в составе «Лос-Анджелес Кингз», после чего 1 марта 2023 года был обменян в «Коламбус Блю Джекетс», а на следующий день — в «Голден Найтс», с которым также стал обладателем Кубка Стэнли в 2023 году. Всего в НХЛ Куик сыграл 829 матчей в регулярных чемпионатах и 92 — в плей-офф. Сезон-2025/2026 для голкипера является 19-м в лиге. За карьеру Джонатан провёл 65 сухих матчей.
- 14 апреля 2026
