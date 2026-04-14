Тренер «Нэшвилла» Брюнетт прокомментировал поражение от «Сан-Хосе»
Тренер «Нэшвилл Предаторз» Эндрю Брюнетт высказался по итогам матча регулярного чемпионата Национальной континентальной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (2:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2026, вторник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Чернышов (Эклунд, Миса) – 29:53 (pp) 0:2 Селебрини (Чернышов, Смит) – 43:04 1:2 Евангелиста (Пербикс, Уфко) – 55:39 1:3 Селебрини (Граф, Веннберг) – 58:15 2:3 Евангелиста (Уфко, Йози) – 58:50
«Чувствуем себя опустошёнными. Я думаю обо всём, через что мы прошли, чтобы подойти к этому матчу… Мы разочарованы тем, что не добились результата. Должен сказать, что признателен этой потрясающей команде. Мы боролись. До самого конца. Это поражение причиняет боль. Вероятно, впервые за всю мою карьеру такую сильную. Нам не хватило всего чуть-чуть, хотя мы прошли через очень и очень многое», — приводит слова Брюнетта журналист Брукс Бранетт в социальной сети X.
