Тренер «Нэшвилла» Брюнетт прокомментировал поражение от «Сан-Хосе»

Тренер «Нэшвилл Предаторз» Эндрю Брюнетт высказался по итогам матча регулярного чемпионата Национальной континентальной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (2:3).

«Чувствуем себя опустошёнными. Я думаю обо всём, через что мы прошли, чтобы подойти к этому матчу… Мы разочарованы тем, что не добились результата. Должен сказать, что признателен этой потрясающей команде. Мы боролись. До самого конца. Это поражение причиняет боль. Вероятно, впервые за всю мою карьеру такую сильную. Нам не хватило всего чуть-чуть, хотя мы прошли через очень и очень многое», — приводит слова Брюнетта журналист Брукс Бранетт в социальной сети X.