Драйзайтль возобновил тренировки с «Эдмонтоном» после травмы

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль возобновил тренировки с командой после травмы нижней части тела, об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Напомним, в середине марта «Эдмонтон» поместил Драйзайтля в долгосрочный список травмированных. Во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (3:1) немецкий нападающий открыл счёт, реализовав большинство. В конце своей следующей смены Драйзайтль получил повреждение после силового приёма форварда «Предаторз» Оззи Висблатта у борта.

На счету Драйзайтля 97 очков в 65 играх в текущем сезоне — 35 голов и 62 результативные передачи. Ранее главный тренер канадского клуба Крис Ноблох заявлял, что форвард может не успеть восстановиться к старту плей-офф.

