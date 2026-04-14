Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Аликин обратился к болельщикам «Автомобилиста» после продления контракта

Евгений Аликин обратился к болельщикам «Автомобилиста» после продления контракта
Комментарии

31-летний вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин обратился к болельщикам екатеринбургского клуба после продления контракта. Новое соглашение хоккеиста с «Автомобилистом» рассчитано до конца сезона-2027/2028.

«Дорогие болельщики! Хочу сказать спасибо вам за эти три сезона, что я провёл в Екатеринбурге. В первый год мы с вами сделали большое дело, мы вошли в историю клуба. Мне было приятно играть для вас, играть за вас и чувствовать вашу поддержку. И я продолжу это делать в следующем сезоне. Увидимся на «УГМК-Арене», — сказал Аликин в видео, которое было опубликовано в телеграм-канале «Автомобилиста».

Аликин — воспитанник пермского клуба «Молот». За «Автомобилист» Евгений выступает с мая 2023-го. В сезоне-2023/2024 он завоевал бронзовые медали КХЛ вместе с командой.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android