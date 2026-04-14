«Я сразу понял, что что-то не так». Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль — о своей травме

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль рассказал, что почувствовал в моменте, когда получил повреждение. Напомним, во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (3:1) немецкий нападающий открыл счёт, реализовав большинство. В конце своей следующей смены Драйзайтль получил травму после силового приёма форварда «Предаторз» Оззи Висблатта у борта.

«Я сразу понял, что что-то не так. Я не из тех игроков, которые срываются из-за малейшего недомогания. Я почувствовал, что дело серьёзное. Это сразу чувствуется, и я принял разумное решение. Иногда нужно немного подождать, чтобы почувствовать эффект. На следующее утро я чувствовал себя совсем по-другому, просто не мог встать с кровати», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.