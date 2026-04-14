Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Каролина» объявила, что переводит в главную команду из АХЛ 26-летнего Кочеткова

Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» объявила, что переводит в главную команду из АХЛ 26-летнего российского голкипера Петра Кочеткова, сделав соответствующую запись в социальной сети X.

В конце декабря россиянин получил травму нижней части тела. Кочетков провёл два неполных матча за фарм-клуб в регулярном чемпионате АХЛ, куда был отправлен набирать форму после повреждения и последовавшей операции.

В нынешнем регулярном чемпионате Пётр Кочетков провёл девять матчей за «Харрикейнз» при коэффициенте надёжности 2,33 и 89,9% отражённых бросков. Всего на его счету 128 встреч в регулярных чемпионатах и 71 победа.

