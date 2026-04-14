«Каролина» объявила, что переводит в главную команду из АХЛ 26-летнего Кочеткова

Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» объявила, что переводит в главную команду из АХЛ 26-летнего российского голкипера Петра Кочеткова, сделав соответствующую запись в социальной сети X.

В конце декабря россиянин получил травму нижней части тела. Кочетков провёл два неполных матча за фарм-клуб в регулярном чемпионате АХЛ, куда был отправлен набирать форму после повреждения и последовавшей операции.

В нынешнем регулярном чемпионате Пётр Кочетков провёл девять матчей за «Харрикейнз» при коэффициенте надёжности 2,33 и 89,9% отражённых бросков. Всего на его счету 128 встреч в регулярных чемпионатах и 71 победа.