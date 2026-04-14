Марк Шайфли установил рекорд франшизы «Виннипега»/«Атланты» по очкам за сезон
Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (2:6) забросил шайбу и отдал результативную передачу.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2026, вторник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Стоун (Айкел) – 27:38 (sh) 2:0 Смит (Ханифин, Андерссон) – 38:54 3:0 Барбашёв (Айкел, Ханифин) – 40:31 3:1 Виларди (Миллер, Шайфли) – 42:34 (pp) 4:1 Андерссон (Стоун, Барбашёв) – 43:37 4:2 Шайфли (Коннор, Виларди) – 44:41 5:2 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 45:42 (pp) 6:2 Айкел – 47:38 (pp)
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шайфли набрал своё 101-е очко в текущей регулярке и установил рекорд франшизы «Виннипега»/«Атланты» по очкам за сезон. Шайфли превзошёл отметку, которую установил Мариан Госса в сезоне-2005/2006 — 100 очков.
Напомним, ранее Марк Шайфли стал первым игроком, набравшим 900 очков за карьеру в составе франшизы «Джетс»/«Трэшерз». Всего в НХЛ на счету Шайфли 905 (371+534) очков в 959 матчах в НХЛ, которые он провёл за «Виннипег».
