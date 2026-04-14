Марк Шайфли установил рекорд франшизы «Виннипега»/«Атланты» по очкам за сезон

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (2:6) забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шайфли набрал своё 101-е очко в текущей регулярке и установил рекорд франшизы «Виннипега»/«Атланты» по очкам за сезон. Шайфли превзошёл отметку, которую установил Мариан Госса в сезоне-2005/2006 — 100 очков.

Напомним, ранее Марк Шайфли стал первым игроком, набравшим 900 очков за карьеру в составе франшизы «Джетс»/«Трэшерз». Всего в НХЛ на счету Шайфли 905 (371+534) очков в 959 матчах в НХЛ, которые он провёл за «Виннипег».