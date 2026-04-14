Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Марк Шайфли установил рекорд франшизы «Виннипега»/«Атланты» по очкам за сезон

Комментарии

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (2:6) забросил шайбу и отдал результативную передачу.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 апреля 2026, вторник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Стоун (Айкел) – 27:38 (sh)     2:0 Смит (Ханифин, Андерссон) – 38:54     3:0 Барбашёв (Айкел, Ханифин) – 40:31     3:1 Виларди (Миллер, Шайфли) – 42:34 (pp)     4:1 Андерссон (Стоун, Барбашёв) – 43:37     4:2 Шайфли (Коннор, Виларди) – 44:41     5:2 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 45:42 (pp)     6:2 Айкел – 47:38 (pp)    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шайфли набрал своё 101-е очко в текущей регулярке и установил рекорд франшизы «Виннипега»/«Атланты» по очкам за сезон. Шайфли превзошёл отметку, которую установил Мариан Госса в сезоне-2005/2006 — 100 очков.

Напомним, ранее Марк Шайфли стал первым игроком, набравшим 900 очков за карьеру в составе франшизы «Джетс»/«Трэшерз». Всего в НХЛ на счету Шайфли 905 (371+534) очков в 959 матчах в НХЛ, которые он провёл за «Виннипег».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android