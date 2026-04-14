Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отправлен в АХЛ для набора формы

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов отправлен в АХЛ для набора формы, сообщает пресс-служба клуба.

Варламов восстановился после двух операций по замене коленного сустава, перенесённых в декабре 2024 года. Он не участвовал в матчах с 29 ноября того же года и провёл первую полноценную тренировку с командой лишь в начале апреля 2026 года. Всего в активе 37-летнего вратаря 621 встреча и 41 шат-аут в регулярных чемпионатах НХЛ. Срок действующего соглашения Варламова с кэпхитом $ 2,75 млн рассчитан до конца сезона-2026/2027.

«Айлендерс» уже потеряли шансы на выход в плей-офф НХЛ. Клуб не смог пробиться в плей-офф во второй сезон кряду.