Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отправлен в АХЛ для набора формы

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов отправлен в АХЛ для набора формы, сообщает пресс-служба клуба.

Варламов восстановился после двух операций по замене коленного сустава, перенесённых в декабре 2024 года. Он не участвовал в матчах с 29 ноября того же года и провёл первую полноценную тренировку с командой лишь в начале апреля 2026 года. Всего в активе 37-летнего вратаря 621 встреча и 41 шат-аут в регулярных чемпионатах НХЛ. Срок действующего соглашения Варламова с кэпхитом $ 2,75 млн рассчитан до конца сезона-2026/2027.

«Айлендерс» уже потеряли шансы на выход в плей-офф НХЛ. Клуб не смог пробиться в плей-офф во второй сезон кряду.

