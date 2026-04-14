Главный тренер сборной Швейцарии признался, что подделал сертификат COVID-19 на ОИ-2022

Главный тренер сборной Швейцарии по хоккею Патрик Фишер признал, что использовал справку, ложно утверждающую, что он был вакцинирован от COVID-19, чтобы обойти ограничения для поездки в Пекин на зимние Олимпийские игры 2022 года. В заявлении Фишер сказал, что совершил серьёзную ошибку, отправившись в Пекин с мужской сборной Швейцарии, используя поддельные документы.

«Мне очень жаль, если я разочаровал людей этой ситуацией. Находился в чрезвычайном личном кризисе, потому что не хотел быть вакцинированным. В то же время я, конечно, не хотел подвести свою команду на Олимпийских играх», — цитирует Фишера CBC.

В 2023 году швейцарские власти оштрафовали его почти на $ 50 тыс. за подделку документов. Вскоре после этого он публично признал свою вину. Фишер — один из самых успешных швейцарских хоккейных тренеров за всю историю. Он занимает этот пост с 2015 года и вывел команду на три Олимпиады, а также завоевал три серебряные медали на чемпионатах мира. Его команда дошла до четвертьфинала на Олимпийских играх 2022 года, где тестирование на COVID-19 было обязательным, а НХЛ не участвовала в соревнованиях из-за пандемии.