Мичков высказался о предстоящем противостоянии с Малкиным и Кросби в плей-офф НХЛ

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков высказался о предстоящей встрече с суперзвёздами «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгением Малкиным в плей-офф НХЛ.

«Хорошая команда. Много опытных игроков. Мы тоже играем не первый год. Это мой первый опыт в плей-офф НХЛ, поэтому сделаю всё возможное», — цитирует Мичкова пресс-служба клуба.

После 81 игры «Питтсбург Пингвинз» занимает второе место в Столичном дивизионе, набрав 98 очков. «Филадельфия Флайерз» располагается на третьей строчке с 96 очками. Отметим, команды встретятся в плей-офф впервые с 2018 года. За «Питтсбург» играют россияне Евгений Малкин, Егор Чинахов и Сергей Мурашов. За «Флайерз» — Матвей Мичков и Никита Гребёнкин.