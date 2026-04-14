Каменский ответил на вопрос, может ли Владимир Путин посетить матч Кубка Гагарина

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский ответил на вопрос, может ли президент России Владимир Путин посетить матч Кубка Гагарина.

«А почему нет? Знаю точно, что Владимир Владимирович Путин следит за играми КХЛ. Он в курсе происходящего в лиге. У нас президент любит хоккей, играет в него. Но он очень занят, поэтому нет времени посетить матч. Думаю, как будет время, он с удовольствием придёт и посмотрит хоккей. Он ходил на чемпионат мира. Вполне возможно, что когда-то мы его увидим на игре», – цитирует Каменского «Советский спорт».

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко нередко посещает матчи минского «Динамо».