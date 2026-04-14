Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В минском «Динамо» отреагировали на слухи об увольнении Квартальнова по ходу плей-офф КХЛ

Комментарии

Пресс-служба минского «Динамо» заявила, что тренерский штаб в полном составе готовится к завтрашней четвёртой игре серии плей-офф с «Ак Барсом». Ранее в СМИ сообщалось о возможном уходе главного тренера Дмитрия Квартальнова после разгромного поражения от казанцев в третьем матче серии со счётом 0:4. Текущий счёт в серии 3-0 в пользу «Ак Барса».

«Команда и тренерский штаб в полном составе готовятся к завтрашней игре с «Ак Барсом». Рекомендуем вам читать информацию в надёжных источниках, а блогерам — не отвлекать нашего главного тренера от подготовки к матчу!» — говорится в официальном сообщении пресс-службы минского клуба.

Минское «Динамо» проводит один из лучших сезонов в КХЛ в своей истории — команда досрочно вышла в плей-офф и уже повторила своё лучшее достижение, выйдя во второй раунд.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android