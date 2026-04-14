«Равная игра. Всё решают одна-две детали». Андрей Коваленко — о серии ЦСКА с «Авангардом»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением о серии второго раунда Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА (3-0).

– Счёт в серии вроде бы крупный, но если посмотреть эти матчи внимательно, на льду – равная игра. Всё решают одна-две детали – и пока они в пользу более опытного Омска.

– Какие детали?

– ЦСКА не уступает в движении, желании, агрессии. Но есть такое понятие – мастерство. У Омска – более опытные исполнители, у них выше реализация моментов. Пока это главный фактор серии.

– У ЦСКА ещё есть шансы в серии с Омском?

– Повторюсь, идёт равная игра. У ЦСКА отличный тренерский штаб, молодая команда, которая выкладывается, растёт и будет только прибавлять. А кто сейчас ведёт в счёте – это не главное. В плей-офф победитель серии не тот, кто ведёт, а тот, кто выигрывает четвёртый матч. В истории хоккея было много серий, которые переламывали даже с 0-3. Верю в ЦСКА! — цитирует Коваленко Russia-Hockey.