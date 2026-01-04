Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев – Локомотив, результат матча 14 апреля 2026 года, счет 0:4, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» 4-0 в серии и вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина
Комментарии

Сегодня, 14 апреля, в Уфе завершился четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Салават Юлаев» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 4:0. Таким образом, серия завершилась со счётом 4-0 в пользу ярославской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Береглазов, А. Радулов) – 05:23 (5x4)     0:2 Каюмов (Шалунов) – 34:17 (5x5)     0:3 А. Радулов – 58:27 (en)     0:4 Береглазов (Шалунов, А. Радулов) – 59:45 (5x4)    

На шестой минуте нападающий «Локомотива» Рихард Паник забил первый гол с передач Александра Радулова и Алексея Береглазова, реализовав большинство. На 35-й минуте нападающий Артур Каюмов с передачи Максима Шалунова удвоил преимущество гостей в счёте. В концовке матча Радулов забросил шайбу в пустые ворота. На последних секундах матча Береглазов реализовал большинство и установил окончательный счёт.

В полуфинале Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» встретится с победителем пары «Авангард» — ЦСКА (3-0).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Четвертьфинал Кубка Гагарина идёт на рекорд по скуке. Почему так выходит?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android