«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» 4-0 в серии и вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 14 апреля, в Уфе завершился четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Салават Юлаев» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 4:0. Таким образом, серия завершилась со счётом 4-0 в пользу ярославской команды.

На шестой минуте нападающий «Локомотива» Рихард Паник забил первый гол с передач Александра Радулова и Алексея Береглазова, реализовав большинство. На 35-й минуте нападающий Артур Каюмов с передачи Максима Шалунова удвоил преимущество гостей в счёте. В концовке матча Радулов забросил шайбу в пустые ворота. На последних секундах матча Береглазов реализовал большинство и установил окончательный счёт.

В полуфинале Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» встретится с победителем пары «Авангард» — ЦСКА (3-0).

