«Ак Барс» подшутил над болельщиками «Салавата Юлаева» после вылета уфимцев из плей-офф

В Уфе завершился четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Салават Юлаев» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 4:0. Таким образом, серия завершилась со счётом 4-0 в пользу ярославской команды. Пресс-служба «Ак Барса» подшутила над болельщиками уфимского клуба.

Пресс-служба казанского клуба опубликовала шуточный ролик, в котором болельщик «Салавата Юлаева» переодевает майку уфимского клуба на джерси «Ак Барса».

Права на видео принадлежат ХК «Ак Барс». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

«Ак Барс» продолжает борьбу за Кубок Гагарина. Казанцы ведут со счётом 3-0 в серии с минским «Динамо».

