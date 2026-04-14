«Агидель» в рекордный шестой раз выиграла Женскую хоккейную лигу

Уфимская «Агидель» со счётом 1:0 победила подмосковное «Торнадо» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги и стала победителем турнира. Встреча прошла в Воскресенске. Шайбу на пятой минуте забросила Мария Баталова. «Агидель» выиграла серию со счётом 4-0.

В серии за третье место красноярская «Бирюса» обыграла петербургскую команду «Динамо-Нева» (2-0).

ЖХЛ была образована в 2015 году. «Агидель» стала чемпионом в шестой раз, по две победы на счету «Торнадо» и китайской команды «КРС Ванке Рэйс», один раз побеждало «Динамо-Нева». «Агидель» — структурное подразделение хоккейного клуба «Салават Юлаев». Женский уфимский клуб был создан 31 августа 2010 года.