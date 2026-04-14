Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев провёл четыре «сухих» матча за два раунда плей-офф КХЛ. 26-летний голкипер отразил все 24 броска в створ ворот в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (4:0, 4-0).

Всего в серии с уфимским клубом Исаев записал на свой счёт три шат-аута. Ещё один «сухой» матч голкипер провёл в серии первого раунда плей-офф со «Спартаком». У ближайших преследователей Исаева в текущем плей-офф лишь по одному «сухарю».

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Исаев одержал восемь побед при одном поражении. В активе голкипера 94,4% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 1.28.