Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев провёл четыре «сухих» матча за два раунда плей-офф
Поделиться
Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев провёл четыре «сухих» матча за два раунда плей-офф КХЛ. 26-летний голкипер отразил все 24 броска в створ ворот в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (4:0, 4-0).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Береглазов, А. Радулов) – 05:23 (5x4) 0:2 Каюмов (Шалунов) – 34:17 (5x5) 0:3 А. Радулов – 58:27 (en) 0:4 Береглазов (Шалунов, А. Радулов) – 59:45 (5x4)
Всего в серии с уфимским клубом Исаев записал на свой счёт три шат-аута. Ещё один «сухой» матч голкипер провёл в серии первого раунда плей-офф со «Спартаком». У ближайших преследователей Исаева в текущем плей-офф лишь по одному «сухарю».
В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Исаев одержал восемь побед при одном поражении. В активе голкипера 94,4% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 1.28.
Комментарии
- 14 апреля 2026
-
20:35
-
20:03
-
19:37
-
19:20
-
19:00
-
18:35
-
18:18
-
17:45
-
17:10
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
15:51
-
15:31
-
15:02
-
14:31
-
14:00
-
13:44
-
13:25
-
12:46
-
12:21
-
11:44
-
11:21
-
10:59
-
10:34
-
10:21
-
10:07
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
09:15
-
08:56
-
08:30
-
08:25
-
08:13