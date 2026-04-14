Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хотелось бы отдать дань уважения». Хартли — о Козлове и «Салавате Юлаеве»

Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе в четвёртой игре серии с «Салаватом Юлаевым» (4:0, 4-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Береглазов, А. Радулов) – 05:23 (5x4)     0:2 Каюмов (Шалунов) – 34:17 (5x5)     0:3 А. Радулов – 58:27 (en)     0:4 Береглазов (Шалунов, А. Радулов) – 59:45 (5x4)    

«Наверное, самая целостная наша игра в этом плей-офф и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах. Хорошая игра для нас.

Хотелось бы отдать дань уважения и поздравить с хорошим сезоном «Салават Юлаев», игроков, Виктора Козлова и его тренерский штаб. Команда за первые 15 игр победила в трёх, но потом перевернула сезон, отыграла сезон, хорошо провела серию с «Автомобилистом». Виктор не будет это использовать как оправдание, но у них болело несколько игроков, это факт, пара человек также получила травмы. Они сражались», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android