«Хотелось бы отдать дань уважения». Хартли — о Козлове и «Салавате Юлаеве»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе в четвёртой игре серии с «Салаватом Юлаевым» (4:0, 4-0).

«Наверное, самая целостная наша игра в этом плей-офф и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах. Хорошая игра для нас.

Хотелось бы отдать дань уважения и поздравить с хорошим сезоном «Салават Юлаев», игроков, Виктора Козлова и его тренерский штаб. Команда за первые 15 игр победила в трёх, но потом перевернула сезон, отыграла сезон, хорошо провела серию с «Автомобилистом». Виктор не будет это использовать как оправдание, но у них болело несколько игроков, это факт, пара человек также получила травмы. Они сражались», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.