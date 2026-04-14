Хартли — о Радулове: удивительно, что в таком возрасте он находит энергию и страсть
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли восхитился игрой нападающего ярославского клуба Александра Радулова и отметил страсть 39-летнего хоккеиста.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Береглазов, А. Радулов) – 05:23 (5x4) 0:2 Каюмов (Шалунов) – 34:17 (5x5) 0:3 А. Радулов – 58:27 (en) 0:4 Береглазов (Шалунов, А. Радулов) – 59:45 (5x4)
— Как Радулову удаётся показывать такую игру в его возрасте?
— Он ветеран, профессионал, следит за собой, работает больше всех. Удивительно, что в таком возрасте он находит такую энергию и страсть. Поэтому такой результат, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В четвёртом матче серии с «Салаватом Юлаевым» (4:0) Радулов отметился голом и двумя результативными передачами. Всего на счету нападающего в текущем плей-офф 10 (4+6) очков в девяти матчах.
