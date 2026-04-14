Хартли — о Радулове: удивительно, что в таком возрасте он находит энергию и страсть

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли восхитился игрой нападающего ярославского клуба Александра Радулова и отметил страсть 39-летнего хоккеиста.

— Как Радулову удаётся показывать такую игру в его возрасте?

— Он ветеран, профессионал, следит за собой, работает больше всех. Удивительно, что в таком возрасте он находит такую энергию и страсть. Поэтому такой результат, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В четвёртом матче серии с «Салаватом Юлаевым» (4:0) Радулов отметился голом и двумя результативными передачами. Всего на счету нападающего в текущем плей-офф 10 (4+6) очков в девяти матчах.