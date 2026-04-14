«Хочу отметить желание, старание и характер». Козлов — о поражении от «Локомотива»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении в четвёртом матче серии с «Локомотивом» (0:4) и отметил проблемы с составом в уфимской команде. «Салават Юлаев» проиграл серию всухую со счётом 0-4 и завершил сезон.

«Сегодня вышли в укороченном составе, ребята травмировались. Пытались контролировать шайбу, соперник хорошо оборонялся, у нас возникали сложности. Хочу отметить желание, старание и характер, с которым команда сегодня играла. «Локомотив» играет с запасом, выигрывает единоборства. Ребята отдали всё, что могли, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.