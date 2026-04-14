Козлов высказался о низкой результативности «Салавата» в серии с «Локомотивом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил причины низкой результативности уфимской команды в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом». За четыре матча серии уфимцы забросили лишь две шайбы, которые пришлись на третую игру. Уфимцы потерпели три сухих поражения в серии.

— За четыре матча забросили всего две шайбы, в чём видите причину?

— Были моменты, но «Локомотив» очень хорошо играет в обороне, плотно в средней зоне, в атаке тяжело шайбу отобрать. У нас возникали трудности во всех трёх зонах, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.