«Локомотив» объективно сильнее». Козлов — об отсутствии удачи во втором раунде плей-офф

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов признался, что ярославский «Локомотив» является более сильной командой, чем уфимцы. «Салават Юлаев» всухую уступил железнодорожникам в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

— Удача, которая преследовала команду в серии с «Автомобилистом», отвернулась?

— Дело не в удаче, с «Автомобилистом» мы здорово провели, было желание, настрой. Здесь объективно команда соперника сильнее, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В полуфинале Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» встретится с победителем пары «Авангард» — ЦСКА (3-0).